СВО продолжается: как ВС России освобождали территории в первые дни 2026 года

В первые дни текущего года Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации продолжили освобождение населенных пунктов в ходе специальной военной операции (СВО), уничтожение военной и связанной с ней энергетической инфраструктуры Украины. ТАСС проанализировал сводки Минобороны России с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Наступление России развивается

Вооруженные силы России в ходе спецоперации освобождают населенные пункты на различных участках наступления. 2 января 2026 года Минобороны РФ сообщило, что за неделю, включая последние дни ушедшего года, российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов: Артемовка, Вольное, Диброва, Димитров и Родинское Донецкой Народной Республики, Богуславка Харьковской области, Гуляйполе, Лукьяновское и Степногорск Запорожской области. 5 января военное ведомство отчиталось об освобождении Грабовского в Сумской области, 8 января — Братского Днепропетровской области, 9 января — Зеленого Запорожской области. После потери Зеленого Вооруженные силы Украины пытались вернуть контроль над населенным пунктом, однако контратаки закончились большими потерями в живой силе и технике.

11 января Минобороны России сообщило об освобождении Белогорья в Запорожье. Село играло важную роль в системе обороны ВСУ на запорожском направлении. "Его взятие открывает российским войскам оперативный путь для развития наступления в сторону одного из ключевых узлов обороны ВСУ — города Орехов, — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. — Потеря этого укрепрайона может серьезно затруднить способность противника выстраивать устойчивую оборону на подступах к Запорожью".

"Предупредительный выстрел Кремля"

9 января 2026 года ВС России нанесли по критически важным объектам на территории Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Во время удара состоялось второе боевое применение подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". По информации российского военного ведомства, были поражены объекты производства БПЛА, а также элементы энергетической инфраструктуры, работающей в интересах украинского военно-промышленного комплекса. "Орешник" вывел из строя Львовский государственный авиаремонтный завод, обслуживавший американские истребители F-16, истребители МиГ-29, "подаренные" Украине, и выпускавший беспилотники, которым ВСУ обстреливали гражданские объекты в глубине России.

На очередной пуск "Орешника" отреагировали западные политики и эксперты. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер назвала его предупреждением Евросоюзу и Соединенным Штатам, заявив, что Брюссель продолжит военную поддержку Киева. Аналитик в области обороны Виктория Тейлор напомнила репутацию нового российского комплекса как средства разрушения подземных бункеров. Тейлор отметила, что значение атаки — не в разрушениях, а в демонстрации высоких характеристик ракеты, ставшей сигналом, посланием от России. "Таким образом, "Орешник" — это больше, чем просто оружие, развернутое против Украины: он также может считываться как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет иностранным вмешательством со стороны западных союзников и партнеров Украины", — выразила мнение эксперт.

Недалеко от целей на территории Львовской области Украины, по которым был нанесен удар "Орешником", оказался министр обороны Великобритании Джон Хили. "Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги рядом со Львовом в ходе нашего путешествия в Киев. Это был серьезный момент", — поделился впечатлениями британский военный чиновник.

Помимо массированного удара, с 3 по 9 января 2026 года ВС РФ нанесли четыре групповых удара по военным предприятиям, объектам энергетики, транспорта, включая аэродромы и порты, складам вооружения, боеприпасов и горючего, местам дислокаций украинских военнослужащих и иностранных наемников.

ВСУ теряет солдат и технику

Согласно сообщениям Минобороны России, в сутки Вооруженные силы Украины теряют больше 1 тыс. военных. Так, 3 января российское военное ведомство доложило о нейтрализации около 1,3 тыс. солдат противника, 5 января — более 1,2 тыс., 6 и 7 января — без малого 1,3 тыс. Свидетельством огромных потерь ВСУ являются стремительно разрастающиеся кладбища. К примеру, в Харькове на одной из территорий для погребения проходит в сутки по несколько траурных процессий, а работники кладбища заранее готовят могилы.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают методичное выдавливание противника с ключевых рубежей, — сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. — Мы планомерно закрепляемся на достигнутых позициях. Противник несет колоссальные потери, цепляется за населенные пункты, которые он десятилетиями превращал в укрепрайоны".

Согласно подсчетам ТАСС, с начала специальной военной операции украинская армия потеряла без малого 1,5 млн человек убитыми и ранеными. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, лишь за 2025 год потери ВСУ составили 500 тыс. военных. В декабре 2025 года депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признал потерю Украиной более 500 тыс. военнослужащих убитыми и столько же — ранеными.

В первый день 2026 года Минобороны России сообщило об уничтожении истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. Самолеты, доставшиеся стране после распада Советского Союза, продолжают фигурировать в сводках российского военного ведомства об уничтожении украинского вооружения.

В число важных уничтоженных в начале нового года целей противника входит пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Еще одно германское средство ПВО — пушечная зенитная самоходная установка (ЗСУ) Gepard — стало добычей расчета ударного российского беспилотника "Ланцет". "Благодаря тепловизионной камере "Ланцета" захват цели не составил труда, — говорится в сообщении Минобороны России. — Оператор барражирующего боеприпаса точно поразил ЗСУ боевиков ВСУ, что привело к ее ликвидации".

Расчеты средств противовоздушной обороны записали на свой счет сотни сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов. Так, 6 января Минобороны России отчиталось о 360 перехваченных за сутки БПЛА противника. Лишь зенитчики группировки "Запад" за те же сутки уничтожили 40 тяжелых украинских многороторных беспилотников. Также бойцы ПВО успешно сбивали управляемые авиабомбы, снаряды реактивных систем залпового огня и прочие непростые для перехвата цели.

Виктор Бодров