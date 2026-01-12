Над Россией сбили 19 БПЛА ВСУ

Беспилотники уничтожили в период с 08:00 до 16:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 мск до 16:00 мск сбили 19 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"12 января с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.

Над территорией Республики Крым уничтожили семь беспилотников, четыре - над территорией Краснодарского края, два над Курской областью, один - над Белгородской и пять БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.