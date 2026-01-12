ТАСС: "Азов" переманивает волонтеров, помогающих другим подразделениям

В российских силовых структурах сообщили, что 125-я бригада совсем недавно вошла в 3-й армейский корпус ВСУ "Азов", а командиром был назначен человек основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого майор Владимир Фокин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Армейский корпус ВСУ "Азов" переманивает украинских волонтеров, которые раньше помогали финансово другим подразделениям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 12 января 2026 года

"Ранее стало известно, что патронажная служба 47-й отдельной мехбригады ВСУ "Магура" прекратила свою работу. Они занимались оказанием финансовой помощи раненым, помогали с подачей списков на обмен и стандартными сборами для подразделений. Как выяснилось, они не прекратили свою работу, а просто стали помогать другой бригаде. Это оказалась небезызвестная 125-я отдельная тяжелая мехбригада", - сказал собеседник агентства.

125-я бригада совсем недавно вошла в 3-й армейский корпус ВСУ "Азов", а командиром был назначен человек основателя националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Андрея Билецкого майор Владимир Фокин, уточнили силовики. Вероятнее всего, Билецкий посодействовал, чтобы волонтеры работали именно с подразделениями его корпуса, добавили там.

"А тем временем в 47-й ОМБр ситуация с гуманитаркой все хуже и хуже. Мелкие волонтеры, которые все еще работают с бригадой, сообщают, что "Магура" лишилась последнего багги, и теперь осуществлять ротацию и снабжение на позициях им не на чем", - указал собеседник.