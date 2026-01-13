Расчет "Ланцета" уничтожил группу подвоза боеприпасов и материальных средств ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки "Север" также поразили аппаратуру связи и ретрансляторы противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожил мобильную группу подвоза боеприпасов и материальных средств на позиции противника в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Координаты цели (точка скопления автомобильной техники - прим. ТАСС) были переданы ударному расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет". После произведения запуска "Ланцет" проследовал по маршруту в указанный квадрат на десятки километров в глубину тыла противника. В ходе обнаружения цели оператор "Ланцета" произвел ее захват и точечно поразил. Расчет разведывательного дрона Zala произвел объективный контроль успешного выполнения боевой задачи", - рассказали там.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что операторами FPV-дронов войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" была уничтожена аппаратура связи и ретрансляторы ВСУ. По данным министерства, это в свою очередь нарушило управление на одном из командных пунктов противника.