Эксперт Михайлов: у Запада нет систем для перехвата ударных блоков "Орешника"

Способная на это ЗРС С-500 "Прометей" есть только у России, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа

Редакция сайта ТАСС

Ракетный комплекс "Орешник" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ни одна страна, включая США, не располагает системой, способной комплексно перехватывать ударные блоки ракетного комплекса "Орешник". Такое мнение выразил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Пока на планете Земля есть только одна зенитная ракетная система (ЗРС), которая изначально создавалась для перехвата баллистических ракет средней дальности и гиперзвуковых блоков - это система С-500 "Прометей". И она имеется на вооружении только у России. Поэтому у США нет ни одной ЗРС, которая может комплексно перехватывать ударные блоки "Орешника", - сказал Михайлов.

Эксперт также объяснил, почему американская система атмосферного перехвата THAAD не способна выполнить эту задачу. "Многие западные эксперты утверждают, что в боевом приведении система может перехватить ударный блок "Орешника", если он будет двигаться на околокосмической высоте, потому что THAAD работает для атмосферных перехватов. Но в том и проблема, что мы не будем специально дефилировать в этом пространстве в ожидании, когда американцы собьют наш ударный блок", - отметил Михайлов.

Специалист подчеркнул, что ни одна западная система противоракетной обороны не может противостоять "Орешнику". "Я видел заявления западных экспертов, которые предлагают использовать для перехвата "Орешника", помимо THAAD, ракету SM-3, а также систему Arrow-3. Но в реальности все западные системы противоракетной обороны еще никогда по-настоящему не работали по гиперзвуковому оружию и не перехватывали наши гиперзвуковые изделия", - сказал Михайлов.

Ранее в СМИ появились предположения, что новейшая израильско-американская система ПВО Arrow-3, поставленная на вооружение немецкой армии и предназначенная для перехвата баллистических ракет средней дальности до их входа в земную атмосферу, могла отследить пуск "Орешника" 9 января по объектам на западе Украины. По данным СМИ, при этом система не была способна воздействовать на маневрирующие гиперзвуковые боевые блоки "Орешника".