ТАСС: для удержания позиций в Харьковской области ВСУ используют связистов

В ходе зачистки были найдены документы военнослужащих 76-го полка связи, сообщили в российских силовых структурах

© Brendan Hoffman/ Getty Images

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВСУ используют связистов для удержания позиций в Харьковской области, найдены документы военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении для удержания позиций украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. В ходе зачистки были найдены документы военнослужащих этого подразделения", - сказал собеседник агентства.