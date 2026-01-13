ТАСС: для удержания позиций в Харьковской области ВСУ используют связистов
Редакция сайта ТАСС
03:35
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВСУ используют связистов для удержания позиций в Харьковской области, найдены документы военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На харьковском направлении для удержания позиций украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. В ходе зачистки были найдены документы военнослужащих этого подразделения", - сказал собеседник агентства.