Операторы "Рубикона" поразили три бронемашины ВСУ на купянском направлении

Расчеты также атаковали три пункта временной дислокации противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили три бронемашины ВСУ и три пункта временной дислокации на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство продемонстрировало видео, на котором видно поражение трех боевых бронированных машин, в том числе автомобиля Humvee производства США, трех пунктов временной дислокации, а также воздушные тараны четырех гексакоптеров "Баба-яга".