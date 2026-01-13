Умер военный летчик Александр Верозуб

Ему было 78 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Подполковник запаса, военный летчик-пилотажник Александр Верозуб умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пилотажная группа "Русские Витязи".

"С прискорбием сообщаем, что на 79-м году ушел из жизни выдающийся военный летчик-пилотажник, подполковник запаса Александр Васильевич Верозуб", - говорится в сообщении.

Пилотажная группа рассказала, что Верозуб за время службы налетал в общей сложности около 2,5 тыс. часов. На летной работе находился до 1992 года, уволился в запас в 1993 году в звании подполковника.

Он родился 24 мая 1947 года в поселке Обухово Ногинского района Московской области. С юных лет связал свою судьбу с авиацией. После окончания машиностроительного техникума в 1966 году был призван на срочную службу, а уже в августе 1967 года поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1971 году. За годы службы освоил самолеты Л-29, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23 всех модификаций, МиГ-29.

За безупречную службу и высокий профессионализм Верозуб был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

"Память о нем - как о мужественном летчике, талантливом пилотаже, наставнике и человеке чести - навсегда останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто знал и уважал Александра Васильевича. Светлая память", - заключили "Русские Витязи".