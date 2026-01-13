КГНЦ: у РФ есть все необходимое для решения проблем с пиратством в Черном море

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военно-морской флот России обладает всеми необходимыми силами и средствами для решения проблемы пиратства в Черном море. Об этом заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"Уже сейчас сил и средств у флота достаточно, чтобы решить эту проблему. Нужно готовиться к тому, что следующим этапом противостояния после Черного моря в течение 2-3 лет будет Балтика, и параллельно начнется противостояние в Арктике", - сказал он в интервью "Российской газете".

Половинкин отметил, что при необходимости ВМФ сможет спокойно переправить новые корветы с заводов по внутренним водным путям как в Черное, так и Балтийское моря.

"И не надо драматизировать, что мы будем строить корабли ограниченного водоизмещения. Для внутренних морей они свои задачи прекрасно выполняют", - подчеркнул он.