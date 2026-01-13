Над Россией сбили 40 украинских беспилотников

БПЛА уничтожили в период с 13:00 до 18:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 13:00 до 18:00 мск сбили 40 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Белгородской, Брянской Волгоградской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"13 января в период с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.

Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА над территорией Республики Крым, 7 - над территорией Белгородской области, 6 - над акваторией Азовского моря. Еще по два беспилотника сбили над Волгоградской и Ростовской областями и один - над Брянской.