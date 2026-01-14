Расчеты самоходок "Мста-С" уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожье

В Минобороны отметили, что уничтожение долговременных укрытий снизило устойчивость обороны противника, а также лишило его возможности эффективно использовать заранее подготовленные позиции

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Восток" применили высокоточный боеприпас "Краснополь" для уничтожения укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Перед нанесением огневого удара операторы БПЛА группировки "Восток" провели воздушную разведку и выявили оборудованные позиции противника, предназначенные для длительного удержания рубежей. По обнаруженным целям были переданы точные координаты, после чего операторы БПЛА осуществили лазерное наведение боеприпаса. Огневое поражение по выявленным целям нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь". Точными попаданиями уничтожены блиндажи и элементы инженерных сооружений укрепленного района противника", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что уничтожение долговременных укрытий ВСУ в Запорожской области снизило устойчивость обороны противника на данном участке и лишило его возможности эффективно использовать заранее подготовленные позиции.