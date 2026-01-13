ТАСС: четыре офицера ВСУ были ликвидированы за новогодние праздники

В частности, были уничтожены заместитель командира 78-й отдельной бригады теробороны Сергей Соколов и майор из 110-й отдельной мехбригады Дмитрий Андрусик

Редакция сайта ТАСС

© Maciek Musialek/ Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка четырех украинских офицеров были ликвидированы в течение новогодних праздников, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"За новогодние праздники российская армия ликвидировала нескольких офицеров ВСУ. Так, были ликвидированы заместитель командира 78-й отдельной бригады теробороны - начальник артиллерии батальона майор Сергей Соколов (3.02.1985 г. р.) в Запорожской области, майор из 110-й отдельной мехбригады Дмитрий Андрусик с позывным Пасечник в Днепропетровской области, офицер управления 116-й отдельной бригады теробороны капитан Леонид Хавронюк (8.04.1973 г. р.) в Харьковской области и старший лейтенант 141-й отдельной мехбригады Алексей Керпатенко в ДНР", - рассказал собеседник агентства.