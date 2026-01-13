ТАСС: мехбригада ВСУ потеряла весь свой транспорт в Волчанских Хуторах
Редакция сайта ТАСС
19:05
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские операторы дронов и артиллеристы уничтожили весь транспорт 157-й отдельной мехбригады ВСУ в ходе боевых действий близ населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"После освобождения Волчанска ожесточенные бои переместились на соседние населенные пункты и лесные массивы. В Волчанских Хуторах ВС РФ активно применяет ТОСы и авиацию. Это привело к тому, что 157-й бригаде ВСУ стало попросту не на чем вывозить раненных с позиций", - рассказал собеседник агентства.