ТАСС: мехбригада ВСУ потеряла весь свой транспорт в Волчанских Хуторах

В российских силовых структурах отметили, что в Волчанских Хуторах ВС РФ активно применяет ТОСы и авиацию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские операторы дронов и артиллеристы уничтожили весь транспорт 157-й отдельной мехбригады ВСУ в ходе боевых действий близ населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"После освобождения Волчанска ожесточенные бои переместились на соседние населенные пункты и лесные массивы. В Волчанских Хуторах ВС РФ активно применяет ТОСы и авиацию. Это привело к тому, что 157-й бригаде ВСУ стало попросту не на чем вывозить раненных с позиций", - рассказал собеседник агентства.