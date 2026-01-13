ТАСС: за два месяца из тяжелой мехбригады ВСУ пропали без вести 124 военных

Новый комбриг майор Владимир Фокин переложил ответственность на руководителей подразделений, к которым пропавших прикомандировали, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 120 военнослужащих из 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) ВСУ были признаны пропавшими в период с сентября по октябрь 2025 года, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В 125-й отмбр за два месяца пропало без ввести 124 военнослужащих. Родственники, наверняка, надеются, что новый комбриг майор [Владимир] Фокин решит эту проблему. Однако Фокин просто переложил ответственность за пропажу на командиров подразделений, к которым они были прикомандированы", - рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что командир 125-й бригады ВСУ проводит "чистку" среди офицеров, отправляя их на передовую в качестве штурмовиков. Кроме того, он перестал исполнять непосредственно свои обязанности комбрига, а занялся самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей. С момента назначения его на должность командира бригады он успел ввести такой ритуал, как фашистские приветствия.

Сама 125-я бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ("Азов" признан террористическим, запрещен в РФ) ВСУ, собранного из нацистов.