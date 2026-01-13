Над югом России за три часа сбили девять украинских БПЛА

Из них четыре беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем и Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 20:00 до 23:00 мск 13 января 2026 года дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечается в сообщении. Четыре из них были сбиты над акваторией Азовского моря, три - над территорией Республики Крым и два - над Ростовской областью.