Марочко: ВС РФ закрепляются на новых рубежах и позициях у Орехова

ВСУ пытаются помешать продвижению российских войск, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие РФ закрепляются на новых рубежах и позициях у хорошо укрепленного Вооруженными силами Украины города Орехов Запорожской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На ореховском участке фронта идет высокая интенсивность боевых действий. Также замечен рост активности как со стороны противника, так и со стороны наших войск. Наши войска, прежде всего, сейчас развивают успех в районе Малой Токмачки - закрепляются на новых рубежах и позициях. Противник же пытается не допустить продвижения наших войск", - сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Новобойковское, начали охват группировки ВСУ, дислоцированной в Орехове. Он отметил, что на юго-западе города российские военнослужащие ведут бои в Малых Щербаках и "закрепляют результат", достигнутый после освобождения Новобойковского.