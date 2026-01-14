Марочко назвал самые "горячие" участки фронта для ВС РФ на Сумщине

Военный эксперт сообщил, что эти участки находятся у Алексеевки и Юнаковки

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Участки фронта у Алексеевки и Юнаковки Сумской области, где российские бойцы формируют буферную зону, остаются самыми "горячими" для военных РФ на Сумщине. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо сумского направления, то основные свои усилия наши военнослужащие сосредоточили на формировании буферной зоны. И, естественно, сейчас идет закрепление на тех рубежах и позициях, которые были освобождены ранее. Основные горячие участки продолжают оставаться в районах Алексеевки и Юнаковки", - сказал он.