Марочко: Киев атакует у Купянска в надежде показать хоть какие-то успехи

Для этого командование ВСУ перебрасывает к населенному пункту свои лучшие подразделения, в том числе наемников, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Солдаты ВСУ не прекращают атаковать у Купянска Харьковской области в надежде показать хоть какие-то успехи в зоне специальной военной операции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, для боев у Купянска Киев перебрасывает свои лучшие подразделения, в том числе наемников.

"Если мы говорим, почему противник не оставляет попыток зайти в Купянск и выбить наших военнослужащих, то здесь преследуются политические цели, потому что [Владимиру] Зеленскому нужно показывать какие-то успехи. И вот сюда, под Купянск, перебрасываются как раз и элитные подразделения, и иностранные наемники. То есть все то, что у украинских боевиков лучшее, направляется именно под Купянск", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что у военных РФ под городом есть успехи, несмотря на постоянные накаты противника. "Здесь противник вынужден частично распылять свои ресурсы для того, чтобы не угодить в очередные котлы, которые были образованы в данном районе", - уточнил Марочко.

Во вторник начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что российские войска за сутки отразили две контратаки подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск.