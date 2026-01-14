Артиллеристы "Юга" уничтожили наблюдательный пункт и огневую точку ВСУ в ДНР

Бойцы ВС РФ поразили цели при помощи РСЗО БМ-21 "Град"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" уничтожил наблюдательный пункт и огневую точку противника на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в жилой застройке населенного пункта Артема операторами БПЛА Южной группировки войск были выявлены фортификационные сооружения очередного оборудованного опорного пункта украинских националистов. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления огнем артиллерии", - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что командованием было принято решение о применении РСЗО "Град". "В результате огневого воздействия укрытия противника были уничтожены вместе с находившимися в них военнослужащими ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.