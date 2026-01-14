Расчет САУ "Пион" уничтожил пункт дислокации и пехоту ВСУ в Харьковской области

Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30 км, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Пион" Западной группировки войск уничтожил пункт временной дислокации вместе с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи один из расчетов САУ "Пион" 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожил скопление живой силы подразделений ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО. Получив данные разведки, орудийный расчет выдвинулся на позицию и нанес точные удары на большой дальности. В результате огня САУ "Пион" был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30 км.