Операторы БПЛА "Востока" уничтожили ударные дроны ВСУ в Запорожье

Утрата поддержки с воздуха и возможностей корректировки привела к срыву выполнения боевой задачи противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили в воздушном бою ударные и разведывательные беспилотники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Запорожской области противник предпринял попытку переброски штурмовых групп для усиления позиций. Для обеспечения прохода пехоты ВСУ задействовали ударную и разведывательную беспилотную авиацию. Тяжелые гексакоптеры противник хотел использовать для нанесения огневого поражения и сброса боеприпасов по нашему переднему краю, в то время как разведывательные коптеры осуществляли корректировку и контроль маршрутов", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что подготовку противника к атаке своевременно обнаружил разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток". В ходе воздушного боя были уничтожены ударные гексакоптеры и разведывательные беспилотники ВСУ, задействованные в обеспечении пехоты.

Отмечается, что утрата поддержки с воздуха и возможностей корректировки привела к срыву выполнения боевой задачи противника. Лишившись беспилотников, штурмовые группы ВСУ были вынуждены отойти.