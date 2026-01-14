Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ у Красноармейска

Цель противника выявили при помощи БПЛА "Мерлин-ВР"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" выявили пункт управления формирований ВСУ на красноармейском направлении, после чего цель была уничтожена артиллеристами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем в составе 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр", применив БПЛА "Мерлин-ВР", выявили пункт управления формирований ВСУ на красноармейском направлении. После чего выявленный пункт управления подразделения украинских боевиков был оперативно уничтожен артиллерийскими расчетами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что в районе Красноармейска расчетами войск беспилотных систем были уничтожены пункты управления БПЛА вместе с оборудованием и живой силой противника.