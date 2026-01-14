Т-72Б3М уничтожили огневые точки ВСУ у Красноармейска

Действия танкистов ВС РФ создали благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в глубину обороны противника

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" поддержал штурмовые группы полка, уничтожив огневые точки опорного пункта формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Танкисты, получив координаты вражеской цели, размаскировали боевую машину, выставили посты воздушного наблюдения для защиты танка, навелись и приступили к огневому поражению противника. Экипаж выполнил серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции с дистанции более 9 км. Огневое воздействие на позиции боевиков привело к разрушению укрытий и поражению живой силы", - рассказали в министерстве.

Действия танкистов создали благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в глубину обороны противника.

"Благодаря непрерывной передаче объективной информации от расчетов войск беспилотных систем дивизии воины-танкисты точечно и оперативно поражают выявленные вражеские цели", - добавили в военном ведомстве.