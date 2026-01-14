Танки Т-80БВ уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Перед выходом техники операторы БПЛА провели разведку и уточнили места размещения расчетов беспилотной авиации противника в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Перед выходом танков на огневые рубежи операторы БПЛА провели разведку и уточнили места размещения расчетов беспилотной авиации противника. Полученные данные позволили экипажам работать точечно по укрытиям, где противник размещал пункты управления беспилотной авиацией", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что огневое воздействие наносилось сериями по четыре-пять выстрелов с закрытых огневых позиций. "Сутки бывают по два-три выезда - все зависит от погоды и данных разведки. Разведка БПЛА дает информацию, мы выдвигаемся. Работаем коротко: четыре-пять выстрелов и сразу уходим, чтобы не раскрывать позицию. Бьем по целям, где сидят расчеты БПЛА, по опорникам и позициям в лесополосах. Отработали - сменили место", - рассказал командир танка с позывным Кудрявый на видео, предоставленном Минобороны РФ.