Расчет "Ноны-С" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы группировки "Днепр" поразили цель точными выстрелами, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчет 120-мм самоходного орудия "Нона-С" 299-го гвардейского Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж 120-мм самоходного орудия "Нона-С" ярославских десантников прибыл на огневую позицию, размаскировал самоходную установку и после проведения прицеливания точными выстрелами поразил цель, оставив под развалинами здания расчет БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты артиллерийских орудий "Нона-С" ежедневно ведут контрбатарейную борьбу по уничтожению орудий полевой артиллерии, минометных расчетов, живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также предотвращают попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ переправиться на противоположный берег реки.