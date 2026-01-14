ВС РФ сорвали воздушную атаку ВСУ на инфраструктуру Белгородской области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мобильные огневые группы ВС РФ уничтожили беспилотники ВСУ у границ Белгородской области и сорвали тем самым попытку атаки на военные и гражданские объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевого дежурства расчеты по противодействию атакам беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" уничтожили ударные дроны самолетного типа ВСУ. Украинские неонацисты пытались направить их на объекты гражданской инфраструктуры и военные объекты на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что мобильные огневые группы обеспечивают круглосуточное прикрытие мирного населения и подразделений ВС РФ.