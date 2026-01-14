Группировка "Север" уничтожила украинскую ДРГ на харьковском направлении

Как сообщили в Минобороны, это позволило исключить угрозу безопасности позиций российских войск на этом участке фронта

БЕЛГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили разведывательно-диверсионную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

"В ходе выполнения боевых задач операторами БпС группировки войск "Север" была обнаружена и уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника. ДРГ ВСУ, пытавшаяся скрытно действовать на данном участке фронта (харьковском направлении - прим. ТАСС), была уничтожена применением FPV-дронами", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уничтожение украинской ДРГ предотвратило ее разведывательную деятельность и позволило исключить угрозу безопасности позиций российских войск на харьковском направлении.