Группировка "Север" уничтожила украинскую ДРГ на харьковском направлении
03:01
БЕЛГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили разведывательно-диверсионную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
"В ходе выполнения боевых задач операторами БпС группировки войск "Север" была обнаружена и уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника. ДРГ ВСУ, пытавшаяся скрытно действовать на данном участке фронта (харьковском направлении - прим. ТАСС), была уничтожена применением FPV-дронами", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что уничтожение украинской ДРГ предотвратило ее разведывательную деятельность и позволило исключить угрозу безопасности позиций российских войск на харьковском направлении.