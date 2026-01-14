ВС РФ уничтожили бронетранспортер, пикапы и наземных роботов ВСУ у Купянска

Цели поразили военнослужащие группировки "Запад", сообщило Минобороны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113, пикапы, наземные робототехнические комплексы и живую силу ВСУ на подступах к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили несколько единиц военной техники и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве, предоставив соответствующие кадры уничтожения бронетранспортера М113 производства США, пикапов, наземных робототехнических комплексов и живой силы противника.

Там отметили, что объективный контроль боевой работы операторов БПЛА осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

"Применяя дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники по робототехнике, бронированной и автомобильной технике, наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции", - отметили в министерстве.