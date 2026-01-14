ТАСС: ВС РФ у Варачина Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

Противник планировать выдвигаться на БТР у населенного пункта, рассказали российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Штурмовая группа ВСУ на бронетранспортерах полностью уничтожена при попытке выдвижения у Варачина Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении в районе Варачина противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением вражеская группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.