ТАСС: ВС РФ у Варачина Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
03:35
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Штурмовая группа ВСУ на бронетранспортерах полностью уничтожена при попытке выдвижения у Варачина Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении в районе Варачина противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением вражеская группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.