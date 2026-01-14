ТАСС: в Сумской области ВС РФ сорвали две попытки ротации ВСУ

Военнослужащие в том числе сорвали попытку ротации нацполка "Арей", участвовавшего во вторжении в Курскую область, рассказали российские силовики

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Попытка ротации двух подразделений ВСУ, в том числе нацполка "Арей", участвовавшего во вторжении в Курскую область, сорвана в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Краснопольском районе Сумской области ВСУ пытались провести ротацию подразделений 119-й отдельной бригады теробороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Комплексным огневым поражением обе попытки сорваны, транспорт уничтожен", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что подразделения полка ВСУ "Арей", состоящего из идейных нацистов, переброшены в Сумскую область. "Арей" недавно был преобразован в полк, ранее это был 253-й отдельный штурмовой батальон 129-й отдельной бригады теробороны. Подразделение понесло большие потери при вторжении в Курскую область.

По показаниям пленных, основу "Арея", помимо нацистов, составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники.