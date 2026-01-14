ТАСС: ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области

Противник при этом тщательно минирует оставленные окопы, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области и дистанционно минируют их с БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском бойцов "Севера", а оставленные окопы тщательно минируют. Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА", - сказал собеседник агентства.