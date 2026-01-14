Над регионами России за ночь сбили 48 украинских БПЛА

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Силы ПВО в течение ночи сбили 48 украинских беспилотников над регионами России, из них 25 над Ростовской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 13 января до 07:00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА над территорией Ростовской области, 13 БПЛА над территорией Ставропольского края, 5 БПЛА над территорией Брянской области, 3 БПЛА над территорией Республики Крым, 1 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.