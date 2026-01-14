ВС РФ с помощью дрона вывели сдавшегося в плен у Димитрова военного ВСУ

Николай Пилипчук решился на побег после ранения сослуживцев, при этом по нему открыли огонь "свои же", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА вывели сдавшегося в плен военнослужащего ВСУ с помощью дрона в районе Димитрова ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Николай Пилипчук сдался военнослужащим группировки войск "Центр".

"Он решился на побег, когда ранило его сослуживцев. Свои же открыли по нему огонь. Операторы БПЛА группировки войск "Центр" вывели сдавшегося военнослужащего ВСУ с помощью квадрокоптера в районе населенного пункта Димитров ДНР", - сказали в ведомстве.

Пилипчук, который был принудительно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), рассказал, что после решения сдаться он шел какое-то время в сопровождении российского дрона к позициям ВС РФ. "Я не знаю, сколько, но шел. И тогда меня встретили два парня каких-то молодых. Так я попал в плен", - отметил он.