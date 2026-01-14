Эксперт Киселев: бои у Купянска заставляют Киев оттягивать силы с других участков

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Киев вынужден перебрасывать силы и средства, снимая их с других участков зоны специальной военной операции, для боев у Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"По купянскому направлению сегодня работает практически весь наш "Север". И харьковское направление ожило. Оно помогает нам в том числе оттягивать на себя силы и средства [противника с других участков], в том числе с осиновского плацдарма. Осиновский плацдарм они неоднократно пиарили, говорили, что там находится крупнейшая группировка, она уничтожена", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев отметил, что Киев пытается отправлять небольшие диверсионные группы в Купянск, и назвал это "авантюрой" украинских офицеров. "То есть им нужно показать для Запада, что данный населенный пункт еще находится под Украиной. И флаг для этого нужно было вывесить на какой-то там пятиэтажке в центре города. Неоднократные удары с FPV-дронов у них не удались, поэтому они решили параллельно еще использовать и так сказать метод диверсионной игры. Но как только они (украинские диверсанты - прим. ТАСС) появлялись в горизонте наших операторов БПЛА, исчезали мгновенно", - уточнил военный эксперт.

Киев регулярно использует интернет для "медиапобед" и часто проводит акции по установке флагов в населенных пунктах, которые на самом деле не подконтрольны ВСУ. К примеру, как ранее сообщали в Минобороны РФ, ВСУ для обозначения якобы присутствия в Купянске Харьковской области предприняли безуспешную попытку установки с помощью БПЛА флага на здании горадминистрации.