Средства ПВО сбили за сутки 260 беспилотников ВСУ самолетного типа

Противник потерял семь управляемых авиабомб

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 7 управляемых авиабомб и 260 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 925 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 115 танков и других боевых бронированных машин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 746 единиц специальной военной автомобильной техники.