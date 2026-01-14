ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 310 военных

Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили до 440 военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 310 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 военнослужащих, "Запад" - до 200, "Южная" - до 125, "Центр" - до 440, "Восток" - свыше 300, "Днепр" - свыше 55 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям 3 механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, склад горючего и 3 склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, инженерной бригад ВСУ, 2 бригад теробороны и 2 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман ДНР. Потери противника составили 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены 6 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям 3 механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической) в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое ДНР. Противник потерял 6 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma итальянского производства, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, воздушно-десантной, 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино ДНР, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 2 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера М113 производства США, 4 боевые бронированные машины "Казак" и 7 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 3 механизированных, 3 штурмовых бригад и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли бронетранспортер, 7 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и материальных средств.