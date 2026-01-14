ВС РФ поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские войска поразили места хранения и предполетной подготовки украинских беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 145 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - сказали в министерстве.