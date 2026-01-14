Эксперт Киселев: Киев наращивает численность натовских систем РЭБ в зоне СВО

Таким образом Украина пытается "спасти ВСУ от наступления русской армии", отметил военный специалист

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины на фоне своих поражений в Купянске Харьковской области и его окрестностях увеличил число ударов из натовских РСЗО по всей линии фронта, а также наращивает численность французских и немецких систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Как только Купянск начал падать - мы заметили, что противник повсеместно, практически по всей линии боевого соприкосновения, начал использовать РСЗО HIMARS. Да, их немного, но они по одной, по две ракеты пытаются запускать практически по всей линии боевого соприкосновения. 90% сегодня этих ракет сбиваются. <…> Противник также подтянул очень серьезные системы РЭБ французского производства, немецкого производства, наращиваются зенитные системы у них - и это тоже чувствуется по фронту. Ну и, безусловно, параллельно формируется еще ряд подразделений по операторам БПЛА [в рядах ВСУ]", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Военный эксперт отметил, что таким образом Киев пытается "спасти ВСУ от наступления русской армии".