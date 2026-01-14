Над регионами России сбили 33 украинских БПЛА

Работали силы ПВО

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Силы ПВО за четыре часа уничтожили 33 украинских БПЛА над Азовским морем, Крымом и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 января в период с 09:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 28 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА - над территорией Республики Крым и 2 БПЛА - над территорией Краснодарского края", - сообщили в военном ведомстве.