ВС РФ поразили украинское подразделение БПЛА "Кондор" в Харьковской области

В Минобороны сообщили, что в результате удара российского дрона-камикадзе средствами объективного контроля в режиме реального времени на цели наблюдалось возгорание

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие центра "Рубикон" поразили пункт временной дислокации подразделений БПЛА "Кондор" президентской бригады оперативного назначения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий в населенного пункта Пристань Харьковской области на одном из заброшенных зданий была обнаружена надпись о размещении здесь личного состава подразделения аэроразведки "Кондор" президентской бригады оперативного назначения ВСУ. Доразведав цель и убедившись в использовании здания подразделением БПЛА противника, расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил пункт временной дислокации личного состава ВСУ", - сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео поражения.

В МО РФ отметили, что в результате удара российского дрона-камикадзе средствами объективного контроля в режиме реального времени на цели наблюдалось возгорание.