ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА в районе Константиновки

Также операторы беспилотных систем уничтожили пункт временной дислокации противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск поразили два украинских пункта управления дронами на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили пункт управления (ПУ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Несколькими точными попаданиями ПУ с живой силой был уничтожен. В ходе боевых действий операторы беспилотных систем также обнаружили и уничтожили 3 наземных робототехнических комплекса, которые были применены противником на константиновском направлении", - сказано в сообщении.

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два наблюдательных поста и два блиндажа с солдатами противника и передали их координаты расчетам артиллерии, которые поразили все четыре цели. Также операторы беспилотных систем уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Константиновки.

В районе Северска расчеты артиллерии и беспилотники группировки уничтожили два пункта управления дронами ВСУ и два укрепленных блиндажа с пехотой.