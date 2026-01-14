ТАСС: на передовой ликвидировали двух специалистов связи и ПВО ВСУ

Украинское командование отправляет специалистов узкого профиля "под каток" ВС РФ, чтобы "залатать ими дыры в обороне", сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Оператор зенитно-ракетной батареи ВСУ Сергей Дикий и специалист полка связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил Украины Андрей Васьков ликвидированы на передовой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что командование ВСУ без раздумий отправляет специалистов узкого профиля "под каток" российской армии, пытаясь залатать ими дыры в обороне".

"Появляются некрологи военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Харьковской и Сумской областях, которые проходили службу в подразделениях связи и ПВО. Оператор зенитно-ракетной батареи Сергей Дикий из Киевской области. Получил удар FPV-дрона, будучи в окопе. Украинское командование решило, что на позициях он лучше раскроет свои навыки. Военнослужащий Андрей Васьков убит в ходе боев в районе Старицы Харьковской области. Он проходил службу в 76-м полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных сил Украины", - сказал собеседник агентства.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обращала внимание на то, что нехватка личного состава в Сухопутных войсках ВСУ приводит к тому, что в пехотные подразделения переводят специалистов из других родов войск, в том числе из ПВО.