Боец Физрук: ВС РФ "Бумерангами" за час уничтожили пять дронов "Баба-яга"

Военнослужащий отметил простоту управления беспилотником

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Иванов

МОСКВА, 15 января /ТАСС/. Российские операторы БПЛА с помощью разработанных московскими инженерами FPV-дронов "Бумеранг" за час уничтожили пять украинских тяжелых беспилотников "Баба-яга". Об этом сообщил ТАСС военнослужащий подразделения специального назначения с позывным Физрук.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы на "Бумерангах" работаем как небольшое ПВО - уничтожаем дроны "Баба-яга". Был момент, когда мы за один час уничтожили пять тяжелых дронов "Баба-яга". То есть, каждые 15 минут мы уничтожали дрон противника, который шел на наших пацанов в лесопосадке, заряженный минами. Все "Бумеранги" отработали безотказно. На какое-то время дроны "Баба-яга" на нашем направлении просто пропали", - рассказал боец.

Военнослужащий также отметил простоту управления дроном. "До СВО служил в авиации. Когда началась спецоперация, перевелся в подразделение, где выполняю сейчас задачи, обучился на оператора БПЛА. "Бумеранг" - самый простой дрон в обслуживании, подключил нужные кнопки и работай. У аппарата очень хорошая винтомоторная группа, он уверенно себя чувствует в полете даже с весом, превышающим рекомендованное значение. Я летал с 3,5 кг, чувствуется нагрузка, но дрон уверенно заходит на цель", - подчеркнул Физрук.

В состав линейки входят дроны "Бумеранг 10" с тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с автоматом удержания цели и тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с оптоволоконной связью.