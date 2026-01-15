Марочко: ВС РФ контролируют более половины леса у Красного Лимана

Российские солдаты, отметил военный эксперт, ведут зачистку местности и продвигаются в западном направлении

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Российские бойцы контролируют более половины леса в окрестностях Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республики и ведут зачистку местности, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Большая часть лесистой местности южнее Красного Лимана перешла под контроль наших вооруженных сил. На данный момент идет зачистка местности. Одновременно с этим наши военнослужащие продвигаются в западном направлении", - сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что проблемы с логистикой отмечаются у подразделений ВСУ, дислоцированных у Красного Лимана, на фоне ударов российской армии.