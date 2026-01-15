Командир Мелкий: ВСУ пытаются действовать мелкими ДРГ в районе Гуляйполя

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта 27 декабря

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются продвигаться в районе освобожденного Гуляйполя в Запорожской области, но уничтожаются штурмовиками группировки "Восток". Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Мелкий.

"Мы заходили в Гуляйполе по лесополкам, потом выходили на улицы. Конкретно наш взвод зачищал улицы, выбивали противника из домов. Заняли здания, сделали укрепленные точки и оттуда уже постепенно продвигались дальше, ближе к центру. Противник был готов - стояли крупнокалиберные пулеметы. Перед заходом все разведывали с воздуха. Если видели большое скопление противника - сразу наносили удар, чтобы не рисковать бойцами. Сейчас основная задача - не допускать захода ДРГ. Пытаются мелкими группами, в плохую погоду, но сразу натыкаются на наши штурмовые группы" - сказал Мелкий.

27 декабря 2025 года в Минобороны РФ заявило об освобождении Гуляйполя.