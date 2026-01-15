Боец Кощей: военнослужащие группировки "Восток" шесть суток шли в Гуляйполе

Основной сложностью на пути к городу было большое количество дронов ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие шесть суток шли в Гуляйполе для штурма, рассказал ТАСС штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей.

"Шли мы очень долго в Гуляйполе, шли шесть суток", - сказал боец.

Он пояснил, что основной сложностью на пути к городу было большое количество дронов ВСУ, поэтому передвигаться штурмовикам приходилось малыми группами.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе.