Марочко: Киев задействовал элиту ВСУ и наемников в районе Купянска

По словам военного эксперта, украинское командование делает все возможное для возвращения контроля над населенным пунктом

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает свои элитные подразделения и иностранных наемников для боев в районе Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Купянска: обнародованные кадры документов о наемниках и боевиках как раз говорят о том, что украинское командование бросает так называемые элитные подразделения для боев. Наши военнослужащие и дружественные каналы, представители средств массовой информации публикуют документы и колумбийских наемников и представителей стран НАТО, которые были ликвидированы в Купянске. Так что все эти данные как раз и подтверждают мои слова, что украинское командование делает все возможное для возвращения контроля над населенным пунктом Купянск", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, ВСУ постоянно атакуют в районе Купянска, но военные РФ успешно отбивают накаты противника.