ВС РФ мощными термобарическими ударами сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Цели поразили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" мощными термобарическими ударами сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" 10-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" нанесли мощные термобарические удары по опорным пунктам украинских формирований на Красноармейском направлении специальной военной операции, сорвав ротацию живой силы противника на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Экипажи выполнили несколько серий пусков термобарических реактивных боеприпасов с различных огневых позиций на дальности от 15 до 20 км. "Сегодня мы отработали по опорным пунктам противника. Не дали провести ротацию личного состава. Стреляем неуправляемыми реактивными снарядами по живой силе противника, по опорным пунктам, по легкобронированной технике. В зоне попадания снаряда образовывается избыточное давление, высокая температура. Приходили отзывы от пехоты, что на месте попадания все выжжено, ничего живого просто не остается. У противника нет шансов где-либо спрятаться", - отметил командир взвода старший лейтенант Гамзат Джамалудинов.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, точные попадания нанесли значительные разрушения опорным пунктам формирований ВСУ, уничтожив живую силу и боевую технику. "Созданные условия позволили штурмовым подразделениям группировки войск "Центр" продолжить продвижение в глубину обороны противника на данном направлении", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе применения термобарических боеприпасов горючая аэрозольная смесь проникает в укрытия и фортификации, а последующий объемный взрыв поражает живую силу противника даже в оборудованных позициях.