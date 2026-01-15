На Камчатке более 10 единиц военной техники расчищают дороги от снега

Военнослужащие устраняют последствия снегопада в районах военных городков Радыгино, Англичанка, Завойко, Нагорный, Долиновка и Чапаевка

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минобороны России задействовало свыше 10 единиц военной техники для расчистки от снега дорог к военным городкам и местам базирования сил Тихоокеанского флота. Всего военнослужащим предстоит очистить порядка 150 км дорог на Камчатке, сообщили в пресс-службе флота.

Там отметили, что личный состав Главного управления дорожного хозяйства Министерства обороны в городе Петропавловск-Камчатский проводит расчистку от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.

"Всего в борьбе с природной стихией задействовано более 10 единиц военной специальной техники. В зоне ответственности предстоит расчистить более 150 км дорог, на сегодняшний момент выполнено около 40% запланированных работ", - рассказали на флоте, уточнив, что высота снежного покрова на отдельных участках превышает 80 см.

В пресс-службе отметили, что специально сформированные дорожные группы ведут работу по ликвидации последствий стихии в районах военных городков Радыгино, Англичанка, Завойко, Нагорный, Долиновка и Чапаевка. Кроме того, подъездные пути к складам, аэродромам, причалам кораблей и подводных лодок в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск расчищаются грейдерами и шнеками.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигали 50 м/с. В столице края до конца недели отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования. Дорожники устраняют последствия удара стихии, автомобилистам рекомендовано не выезжать на дороги. К берегам полуострова подходит новый циклон.