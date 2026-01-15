ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ за сутки отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

Противник потерял 10 солдат и бронеавтомобиль "Козак"
Редакция сайта ТАСС
02:05
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили контратаку подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль "Козак", - сказал Бигма. 

