ВС РФ за сутки отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск
02:05
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили контратаку подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль "Козак", - сказал Бигма.